Al Valente tre contagi e tre classi in quarantena, ma didattica va avanti

Roma – Sale a tre il numero dei positivi all’istituto comprensivo ‘Giovan Battista Valente’ di Roma. Sempre tre, quindi, sono le classi in quarantena per cui e’ scattata la didattica a distanza. Una situazione che pero’ non ha spaventato la dirigente scolastica, Rosamaria Lauricella, che ha deciso comunque di far partire il tempo pieno dalla prossima settimana.

“La situazione non e’ idilliaca, ma per il momento abbiamo tutti gli insegnanti necessari, e accorciando di un po’ le ore, riusciamo a garantire un servizio molto utile per le famiglie”, spiega all’agenzia di stampa Dire. Il tempo pieno coinvolgera’ piu’ di 500 bambini divisi in due plessi, e sara’ attivato anche grazie all’organico Covid richiesto dalla scuola.

“Qualche caso positivo ce lo aspettavamo, ma ci aiuta avere una grande collaborazione con le Asl”, continua la dirigente. Attualmente le classi in quarantena continuano a portare avanti la didattica in modo telematico. Anche se il disagio, piu’ che gli alunni, sembra riguardare il personale, dal momento che anche alcuni docenti sono in quarantena, e i sostituti si ritrovano ad insegnare attraverso un computer in classi prima sconosciute. Ma sono tanti i docenti che, potendo assentarsi, scelgono invece di continuare a fare didattica o aiutare i sostituti fornendo indicazioni e seguendo le loro classi.

“Non e’ facile, ma cerchiamo di contenere al massimo i rischi- conclude la dirigente- adesso speriamo di non avere problemi con l’inizio del tempo pieno”.