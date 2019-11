Al via comitato ordine e sicurezza con Ministro Interno Lamorgese

Roma – Ha preso il via il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, convocato in Prefettura a Roma dopo i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato la Capitale e in particolare gli incendi dolosi che hanno distrutto la libreria ‘La Pecora elettrica’ e il ‘Baraka bistrot’.

A partecipare, tra gli altri: il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, il procuratore facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, l’aggiunto Nunzia D’Elia che coordina le indagini sugli incendi a Centocelle, il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, il Questore di Roma, Carmine Esposito, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Francesco Gargaro, il comandante provinciale della Gdf di Roma, Paolo Compagnone, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e il comandante generale della Polizia locale di Roma, Antonio di Maggio.