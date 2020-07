Al via gara per manutenzione palestre e campi in scuole

Roma – È stato pubblicato oggi il bando per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e sui campi sportivi polivalenti all’aperto delle scuole di Roma Capitale utilizzati dalla cittadinanza anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici. Lo scrive in una nota il comune di Roma. L’attivita’ rientra nella programmazione dello stanziamento di fondi da parte dell’Assessorato allo Sport per la manutenzione di 15 palestre all’anno, una per Municipio e va ad aggiungersi a quelle gia’ riqualificate fino ad oggi: 15 palestre scolastiche comunali nel 2017, 15 nel 2018, 9 nel 2019.

Tali lavori di manutenzione ordinaria si rendono necessari per garantire la conservazione, l’efficienza, la fruibilita’ delle strutture sportive scolastiche, compatibilmente con le risorse assegnate, e per adeguare alle normative vigenti, per il raggiungimento dei necessari standard prestazionali, le pavimentazioni sportive e le attrezzature basket e volley per i campi esterni e, da volley-minivolley, per le palestre. I siti di maggiori necessita’ di intervento sono stati comunicati dai Municipi a cui e’ stato chiesto a gennaio 2020 di segnalare un numero massimo di due scuole le cui palestre o campi sportivi all’aperto avessero necessita’ di interventi di manutenzione ordinaria prevalentemente sulle pavimentazioni sportive.

Dal censimento realizzato sono state individuate le seguenti strutture: LOTTO 1: MUNICIPIO – PLESSO SCOLASTICO – INDIRIZZO I – I.C. Parco Della Vittoria – plesso Giacomo Leopardi – Via Del Parco Della Vittoria, 30 II – I.C. Via Tiburtina Antica, 25 – plesso “A.Saffi” – Via dei Sardi, 37 III – I.C. Angeli della Citta’ – Via Monte Cardoneto, 9 IV – Scuola Media F.SANTI – Viale Fernando Santi, 81 V – I.C. A. Manzi – Via Del Pigneto, 301 VI – I.C. Elisa Scala Scuola Primaria Rocca Cencia – Via Rocca Cencia, 39 VII – I.C. P.M. Corradini – Via di S. Matteo, 104 LOTTO 2: MUNICIPIO – PLESSO SCOLASTICO – INDIRIZZO IX – I.C. “SANTI SAVARINO” plesso Ottorino Respighi – Via Romolo Gigliozzi, 35 X – I.C. Fanelli Marini – Via Pericle Ducati, 12 XI – I.C. Gramsci – Via Portuense, 745 XII – I.C. Margherita Hack – Via Del Casaletto, 599 XIII – I.C. S. Francesco d’Assisi – Piazza Borgoncini Duca, 5 XIV – I.C. Ovidio – Via Bitossi, 5 XV – I.C. Karol Wojtyla – Largo Borghi, 6.

“Una pianificazione di interventi mirati sulle palestre scolastiche e campi sportivi polivalenti mira a rendere le strutture pienamente fruibili per consentire ai nostri bambini e ragazzi di praticare adeguatamente attivita’ sportiva secondo alti standard qualitativi e che ha gia’ restituito alla citta’ un grande numero di palestre nuove. Stiamo svolgendo un’ampia azione di riqualificazione delle strutture sportive della citta’, mai realizzata fino ad ora, programmando e promuovendo iniziative ed interventi rivolti alla diffusione dell’attivita’ sportiva nella citta’ di Roma come mezzo di aggregazione e tutela del benessere” ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.