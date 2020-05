Al via progetto Dada-Logica al San Giuseppe Casaletto

Roma – Un modello didattico innovativo, un’educazione volta allo sviluppo dell’intelligenza emotiva e gli spazi scolastici ripensati per facilitare l’apprendimento dei bambini. Tutto questo caratterizza la scuola ‘DADA-logica’, un nuovo modello didattico-pedagogico per la scuola primaria che a settembre prossimo partira’ con una sezione sperimentale nella scuola paritaria ‘San Giuseppe al Casaletto’ di Roma. La dirigente dell’istituto Emanuela Corrao e Lidia Cangemi, dirigente scolastica del liceo ‘Kennedy’ ed ideatrice del progetto, hanno raccontato a diregiovani.it le caratteristiche peculiari di questo modello che nasce dall’esperienza delle scuole DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento – www.scuoledada.it).

Gli spazi della scuola ‘DADA-logica’ sono pensati come ‘luoghi di apprendimento: non ci si limita alla sola aula, che viene comunque distinta in aree specifiche e differenziate, ma includono anche i corridoi, alcuni spazi ‘speciali’, aree morbide, i servizi e soprattutto le aree all’aperto, in primis l’orto didattico. Oltre alla spazialita’, cambia anche il processo dell’apprendimento, che non e’ visto solo come processo eminentemente cognitivo, ma come esperienza di crescita che avviene grazie al corpo e alla esperienza vissuta (didattica esperienziale).

Il docente diventa quindi un mentore che guida il bambino nel processo esplorativo, che puo’ cosi’ sperimentare le varie tipologie di intelligenza; non solo quella cognitiva, ma anche e soprattutto quella emotiva. Questo perche’ il bambino che riesce a formare la propria intelligenza emotiva sviluppa anche la propria autostima, ha fiducia nell’altro e soprattutto e’ in grado di esplorare positivamente l’ambiente, cogliendone rischi e opportunita’. Il modello didattico e’ volto prima di tutto a stimolare la curiosita’ nel bambino, consentendogli di fare esperienza diretta della conoscenza, riuscendo cosi’ a tracciare un percorso di apprendimento per lo sviluppo armonico della personalita’ di un futuro cittadino consapevole e responsabile, in contatto verso con se stesso e gli altri.