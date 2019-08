Al via secondo giorno di consultazioni: Conte incontra Fdi

Roma – E’ in corso alla Camera l’incontro fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e la delegazione di Fdi, nel secondo giorno di consultazioni. Come gia’ annunciato ieri non e’ presente all’incontro la leader di Fdi Giorgia Meloni, ci sono il capogruppo al Senato, Luca Ciriani, e il vice capogruppo alla Camera, Tommaso Foti.

FINE INCONTRO CONTE-FDI, CIRIANI: NON FAREMO SCONTI

Si e’ concluso alla Camera l’incontro fra la delegazione di Fdi e il presidente incaricato Giuseppe Conte. Uscendo ha parlato Luca Ciriani, capogruppo di Fdi in Senato, sottolineando che il suo partito ritiene “inaccettabile” questo governo che vuole solo “impedire il voto dei cittadini”. Ciriani ha poi ricordato la manifestazione di piazza, sulla quale “abbiamo letto dichiarazioni sconcertanti”, ma “e’ soltanto una forma di legittima protesta”, in linea con “un’opposizione senza sconti al governo”, ha concluso Ciriani.