Albani: secchioni spazzatura rotti, emergenza rifiuti a Garbatella

Roma – Una vera e propria emergenza rifiuti nel quartiere romano della Garbatella dove la rottura di diversi secchioni della spazzatura sta appestando l’aria da stamani alle 6.00.

Malgrado i solleciti di intervento inviati al Dr.Magrelli della ASL Rm2 e alla segreteria dell’Assessore all’Ambiente Michele Centorrino la situazione nel corso della giornata non sono migliorate e l’odore malsano dell’aria si è esteso per tutto il quartiere .

Una situazione che può essere sanata solo con la sostituzione dei secchioni . Ne va del decoro e della salute degli abitanti del quartiere . Così in una nota Marco Albani presidente del circolo Forza Silvio e rappresentante dei commercianti della Garbatella sull’emergenza sanitaria in corso alla Garbatella in via Luigi Fincati