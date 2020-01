Albano, Acea Ato 2: in alcune zone mercoledì sospensione idrica

Roma – Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, mercoledi’ 22 gennaio 2020 si rendera’ necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Albano Laziale. Di conseguenza, dalle ore 9 alle ore 20 di mercoledi’ 22 gennaio 2020, si verifichera’ mancanza d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: Via Torino, Via Vercelli Via Rieti, Via Ciuffini, Via Asti, Via Piani di Monte savello Via imperia, Via la spezia, Via perugia, Piazza s. Remo, Via lucca, Via trieste, Via Torino, Via Volterra, Via savona, Via serena, Via grosseto, Via Agrigento, Via latina, Via Cancelliera (di albano), Via Tulipani, Via dei peri, Via degli ulivi, Via dei ciliegi, Via delle more, Via dei meli, Via fisciano, Via udine, Via cortina, Via Cervinia, Via Arezzo, Via Pistoia, Via l’aquila.

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 9 alle ore 20 di mercoledi’ 22 gennaio 2020, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: Via Piani di Monte Savello, angolo Via Imperia, Via Grosseto, angolo Via Piani di Monte Savello, Via Cancelliera, angolo Via delle Viti. Per i casi di effettiva e improrogabile necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione e’ possibile contattare il numero verde 800.130.335.