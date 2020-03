Albano Laziale, 6 positivi: monitoraggio in corso

Roma – Ad oggi, ad Albano Laziale sono stati individuati 6 casi positivi al test del Coronavirus Covid-19. Al momento sono in corso le procedure di indagine epidemiologica sui contatti avuti dalle persone risultate positive. La situazione e’ continuamente monitorata dal Sindaco Nicola Marini in stretta collaborazione con il Direttore Generale dell’Asl Roma 6. Durante la telefonata, il Sindaco ha avuto modo anche di chiedere quale sia la situazione del Nuovo Ospedale dei Castelli. Il Direttore ha dato precise rassicurazioni rispetto alle azioni organizzative che sono state messe in campo al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di assistenza. L’amministrazione rinnova la raccomandazione a tutta la cittadinanza di osservare scrupolosamente le prescrizioni emanate dal Governo e dalla Regione.