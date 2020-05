Alessandri a operatori: pronto a lavorare ma limite risorse

Roma – “Siamo disposto a metterci immediatamente al lavoro per capire come creare le condizioni per un’integrazione tra il trasporto pubblico e privato, di linea e non di linea, investendo risorse sia programmatiche che economiche per dare una risposta a questo tema. Vorremmo essere operativi in breve tempo”. L’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, ha raccolto cosi’ il grido di dolore degli operatori del trasporto turistico, commerciale e scolastico, replicando alle loro parole nella competente commissione della Pisana.

“Non e’ abitudine della Regione ne’ dell’assessorato scansare i problemi ma affrontarli per quelli che sono, ribadisco l’impegno di vederci nel corso di questa settimana per comprendere quali misure potere mettere in campo- ha spiegato- Il tema e’ l’integrazione tra pubblico e il privato, tpl di linea e non di linea, per il sostegno alla messa in moto del lavoro e dell’impresa ma anche del soddisfacimento di alcune necessita trasportistiche che si delineano sulla base delle regole del distanziamento e della capacita’ dei mezzi. Di fronte al distanziamento sociale, alla ripresa totale e a una serie di obblighi, rimanessero questi, abbiamo un’esigenza della domanda che non puo’ essere soddisfatta in sicurezza dai soli vettori pubblici”.

Tuttavia “il mio impegno si inserisce in un contesto di limiti che dobbiamo superare. Uno e’ quello delle risorse- ha aggiunto Alessandri- Capire come organizzare un sistema che rimetta in moto il lavoro attraverso questa integrazione con le risorse a disposizione e’ il primo passo, poi dobbiamo vedere se c’e’ qualche elemento di soddisfazione in piu’ tra altre risorse che arrivano e alcune che possiamo recuperare. Certamente non voglio aspettare che tutte queste cose si mettano in fila” ma se arrivassero altri fondi dallo Stato “questo alleggerirebbe lo sforzo che possiamo mettere in campo che, al momento, avrebbe dei limiti nelle coperture”.

Tra i fondi ulteriori che strada facendo la Regione potrebbe trovarsi “aspettiamo risposte sul ripristino della quota del fondo nazionale trasporti al periodo pretagli, questo ci permetterebbe di fare un discorso”. Di sicuro “non ho strumenti per mettere in campo una soluzione su cio’ che e’ avvenuto e che ha lasciato per strada un pezzo di fatturato- ha concluso Alessandri- Recepisco l’allarme e’ la grande sofferenza ma la risposta che puo’ mettere in campo l’assessorato e’ sul ‘da adesso in poi'”.