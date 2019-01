Alessandri: imminente atto indirizzo per acquisto nuovi treni

Roma – “L’atto di indirizzo per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico, mediante gara, per l’acquisto di nuovi treni per la Roma-Lido e’ la Roma-Viterbo e’ imminente: la prossima settimana siamo nelle condizioni di portarlo in giunta”. Cosi’ l’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, nel corso di un’audizione nella commissione competente della Pisana dedicata alla ferrovia Roma-Lido.

“Entro marzo 2022 ci sara’ la messa in esercizio dei treni- ha aggiunto Alessandri- Rispetto ai 180 milioni di euro complessivi, per l’acquisto di treni sulla Roma-Lido stiamo parlando di una partita di 40 milioni e il restante sara’ investito sull’adeguamento dell’infrastruttura”.