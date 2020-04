Roma – “Sul flusso di cassa, l’anticipo del fondo nazionale trasporti non sarebbe male: il Governo ha preso un impegno in questo senso”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri, parlando nella commissione regionale competente. “Anticipare ad oggi tutta la quota del fondo ci permetterebbe di poter disporre di ulteriore cassa per intervenire in maniera diversificata”, ha aggiunto.