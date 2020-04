Alessandri: non troveremo controllori Dpi entro 4 maggio

Roma – Per il 4 maggio, data in cui partira’ la fase due, non sara’ possibile invididuare personale da mettere in servizio sui mezzi pubblici del Lazio per controllare l’uso obbligatorio dei dpi da parte degli utenti e il rispetto del distanziamento sociale. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, parlando nella commissione note ente della Pisana. “Non possiamo trovare in tempo utile per il 4 maggio, nemmeno se lo avessimo saputo sei mesi prima, a causa per una serie di produzioni normative necessarie e contrattative, personale da assegnare al controllo del distanziamento- ha aggiunto Alessandri- Le forme per disincentivare l’uso del mezzo in assenza di dpi e in presenza di uno stato di sovraccarico, e quindi di mancato rispetto del distanziamento nei mezzi, sono proprio quelle che stiamo valutando in queste ore. Nel momento in cui emaneremo l’ordinanza, entro il 4 maggio, questi temi saranno chiariti”.