Alessandri: risorse insufficienti per rimborso biglietti

Roma – “Il decreto Rilancio ha stanziato 500 milioni per il ripianamento delle mancate entrate da bigliettazione del tpl”, tuttavia “se dovessimo contare sull’11%, che e’ la quota classica spettante al Lazio del fondo nazionale trasporti, e immaginare che questa proporzionalita’ sia del tutto corrispondente nella suddivisione della quota di fondo regione per regione, non avremmo speranze”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, parlando nella competente commissione del Consiglio regionale del Lazio.

“Dobbiamo arrivare a fare sapere quanto questo provvedimento risolve della situazione che si e’ creata in seguito all’emergenza Covid. In assenza di altre risorse, con 55 milioni, su cui possiamo contare, ripianeremmo un paio di mesi o qualcosa in piu'”, ha spiegato Alessandri per poi aggiungere: “In questo momento il quadro delle risorse e’ disperato, perche’ quelle che ci sono non bastano a fare cio’ che si propongono, ma ne aspettiamo altre perche’ nel decreto e’ previsto che saranno integrate”.