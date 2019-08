Alfonsi: a Raggi chiedo legge speciale per Roma e decentramento municipi

Roma – “Con la sindaca Raggi ho sempre avuto un rapporto schietto, riconoscendole cio’ che ha fatto di buono e attaccandola per cio’ che ha fatto di sbagliato e questo non cambiera’ con il nuovo Governo. Ma una possibilita’ in piu’ oggi si apre. Quello di arrivare finalmente a una legge speciale per Roma come per le altre grandi Capitali europee che metta al centro un vero decentramento per i Municipi”. Cosi’ la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, sulla sua pagina Facebook.

“Perche’ se e’ vero che registriamo il fallimento della giunta pentastellata- aggiunge Alfonsi- e’ vero anche che molte difficolta’, legate alla governance di questa citta’, si susseguono da troppi anni e con amministrazioni di tutti i colori. Ho sempre lavorato per il bene della citta’, non ho mai fatto opposizione strumentale e cosi’ sara’ ancora. Rimaniamo sui contenuti piuttosto che su possibili alchimie politiche”.