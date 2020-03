Alfonsi a Raggi: lavorare insieme, non lasci soli i Municipi

Roma – “Abbiamo deciso di comune accordo di inviare una lettera alla sindaca per senso di responsabilita’ nei confronti delle nostre comunita’ e di tutti i cittadini romani. Abbiamo assistito negli ultimi mesi a convocazioni assai frequenti dei C.O.C. per emergenze atmosferiche di breve durata e comunque gestibili con mezzi ordinari, e mi sembra paradossale che di fronte a una emergenza di questa portata, che riguardera’ la nostra citta’ ancora per settimane se non mesi, i territori vengano lasciati soli.”

“Per questo abbiamo posto con forza l’esigenza di realizzare un coordinamento, attraverso la Conferenza dei Presidenti, per affrontare in modo omogeneo alcuni temi specifici sull’emergenza in corso, non ultimo quello delle persone senza dimora”. Cosi’ il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, commenta con l’agenzia stampa Dire il contenuto della lettera inviata al sindaco Raggi con i presidenti del II, del III e dell’VIII Municipio.

“Un tema- ha aggiunto- che ci riguarda molto da vicino e che abbiamo affrontato, in ragione delle nostre possibilita’, garantendo l’accoglienza h24 nei nostri due Centri per il piano freddo permettendo cosi’ agli ospiti di rimanere nella struttura tutto il giorno, e prolungando la loro apertura fino a maggio. Ma e’ chiaro che un tema di portata cosi’ ampia necessita di un coordinamento centrale che individui strategie di intervento e obiettivi comuni”.