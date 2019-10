Alfonsi: al fianco dei lavoratori in sciopero

Roma – La presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi, esprime la propria vicinanza e quella della Giunta municipale ai lavoratori in sciopero:

“Domani 25 ottobre, sarò in piazza accanto alle lavoratrici e ai lavoratori per lo sciopero generale indetto dalle OO.SS.” dichiara Sabrina Alfonsi, la Presidente del Municipio I in una nota stampa.

“Insieme a tutta la Giunta del Municipio, offriremo il nostro sostegno ai dipendenti delle aziende partecipate che protestano contro la gestione schizofrenica di una Sindaca arrogante, che mentre a parole afferma di essere aperta al dialogo, nei fatti dimostra il contrario, con liquidazioni e licenziamenti decisi in maniera unilaterale e con una politica che sta mettendo in ginocchio aziende che rappresentano una risorsa strategica per Roma. Una modalità di ostinata chiusura al confronto che, come amministratori dei territori, abbiamo vissuto sulla nostra pelle ogni giorno, in questi tre lunghi anni di amministrazione a 5 Stelle, sui tanti temi che riguardano il governo di questa città.

Ma ormai i lavoratori lo hanno capito, come la maggior parte dei romani, e con questa mobilitazione iniziano a dire basta. Noi siamo con loro”.