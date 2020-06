Alfonsi: alla Leopardi Consiglio bambini torna in presenza

Roma – “Dopo il grande impegno per far ripartire le bambine e i bambini del nostro Municipio attraverso i centri estivi e nell’attesa di poterli rivedere tornare a stare insieme a scuola a settembre, oggi, nel giardino della Scuola Leopradi, si terra’ il primo Consiglio delle Bambine e dei Bambini in presenza dopo quello dello scorso 19 maggio svolto in modalita’ online. Grazie alla straordinaria location rappresentata da questa scuola le nostre ragazze e i nostri ragazzi potranno riguardarsi negli occhi di persone e in sicurezza recuperando il necessario bisogno di socialita’ e impegno civico ‘reale’ dopo i tre mesi di ‘virtuale'”. Cosi’ la presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi.

“Questa seduta del Consiglio delle Bambine e dei Bambini del Municipio Roma I Centro prima delle vacanze affrontera’, con l’energia tipica dei nostri giovani, diverse proposte per migliorare la vita collettiva nelle scuole e negli spazi al loro ritorno. Oggi, con la prima seduta in presenza post lockdown i nostri piccoli rappresentanti si riappropriano di uno dei loro spazi, uno dei piu’ importanti: lo spazio di progettazione, di proposta, di parola, in breve della politica, che e’ di tutti, anche dei piccoli”, ha aggiunto Giovanni Figa’ Talamanca, assessore alla Scuola del Municipio Roma I Centro.