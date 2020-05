Alfonsi: appoggiare Raggi? Ha fallito, voce incommentabile

Roma – “Un appoggio ad un Raggi bis? E’ una voce incommentabile. E’ vero esattamente il contrario: se qualcuno poteva pensare ad un’alleanza o un’intesa tra PD e M5s il fatto che loro ripropongono Raggi taglia qualunque possibilita’ di un qualunque accordo”. Cosi’ il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, durante un’intervista con l’agenzia Dire, per la rubrica ‘Direzione Roma’.

“Raggi e’ stato un grande fallimento e lo sta dimostrando anche adesso- ha aggiunto Alfonsi- mentre rilancia la sua candidatura ecco che secondo lei tornano gli ‘zozzoni’. Peccato che il lockdown ha dato esattamente la dimostrazione che non si tratta di zozzoni quando invece si tratta di un’azienda, Ama, che riesce a garantire un terzo della gestione dei rifiuti e dello spazzamento. Funzionava, tra virgolette, durante il lockdown ma appena la citta’ riparte ecco che non ce la fa. E intanto sempre mentre si ricandida continuano a cadere i Municipi, dove tra l’altro lei vuole mettere come commissario delegato il presidente che e’ caduto senza prendere in alcuna considerazione la democrazia”. “Questa ipotesi dunque non e’ assolutamente percorribile- conclude Alfonsi- non c’e’ possibilita’ di accordo con questa amministrazione”.