Alfonsi: Campidoglio immobile, 11 nuovi alberi piantati

Roma – “Con la piantumazione di 11 nuovi alberi, in occasione della giornata dell’albero, abbiamo voluto dare un segnale di attenzione all’ambiente mettendo l’amministrazione capitolina davanti alle sue responsabilita’. Questa mattina abbiamo piantato 5 querce al plesso Cattaneo dell’istituto Comprensivo Elsa Morante di Testaccio come primo passo per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola e 6 ciliegi da in Piazza Bainsizza, nell’area verde che ormai da due anni abbiamo preso in gestione e che da pochi gironi abbiamo dotato di un impianto di irrigazione. Naturalmente, la finalita’ e’ la sensibilizzazione dei nostri cittadini, a partire dai piu’ piccoli, nei confronti dell’ambiente. Ma questa scelta, come quella di gestire direttamente molte aree verdi in questi anni da ultimi i giardini di Via Pepe e Piazza Cairoli, e’ un messaggio positivo che vogliamo lanciare ai cittadini dimostrando che un’altra gestione del verde e’ possibile, a fronte della trascuratezza che ha caratterizzato il lavoro dell’amministrazione comunale in questi anni. In questa nostra visione un ruolo importante lo stanno avendo anche i comitati, le associazioni e i singoli cittadini che, senza sostituirsi ai doveri dell’amministrazione, vogliono offrire un loro contributo. Un aiuto prezioso nel valorizzare la manutenzione ordinaria, come gia’ sta accadendo nelle aree verdi che abbiamo acquisito, con piccoli interventi di cura e contribuendo a rendere gli spazi animati e partecipati o per implementare le alberature come successo negli scorsi anni nel nostro territorio con il progetto ‘Per fare un albero’, grazie al quale i cittadini, sia come singoli che riuniti in associazione, hanno donato nuovi alberi al Municipio e il Municipio ha risposto raddoppiandone il numero”. Cosi’ in un comunicato la presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi.