Alfonsi-Campioni: via Ferrari, spostate soste a rotazione

Roma – Questa mattina, alla presenza di personale del Gruppo I della Polizia Locale, e’ stato attuato il previsto spostamento di cinque soste a rotazione da Via Ferrari e una da Via Settembrini all’interno del mercato su strada di Via Tito Speri, a seguito del piano di delocalizzazione proposto dal Primo Municipio e reso esecutivo con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attivita’ Produttive del 18 febbraio scorso.

“Si e’ trattato di un percorso complesso, che ha richiesto molto tempo- ha commentato la Presidente del Municipio Sabrina Alfonsi, che ha supervisionato sul posto le operazioni insieme all’Assessora al Commercio Tatiana Campioni- I passaggi amministrativi sono stati numerosi, ed hanno riguardato gli uffici municipali, il Dipartimento Attivita’ Produttive e la Polizia Locale. Noi siamo determinati a proseguire l’azione volta a migliorare il decoro delle nostre strade e piazze, ed e’ chiaro che questo obiettivo deve essere perseguito nel rispetto di tutti, cittadini e lavoratori. La soluzione adottata oggi restituisce fruibilita’ ai marciapiedi di Via Ferrari e garantisce agli operatori delle postazioni dignitose”.

“Nei prossimi giorni- aggiunge l’Assessora Tatiana Campioni- con il supporto dei nostri vigili monitoreremo la situazione, per verificare che tutto funzioni come si deve. Abbiamo gia’ rilevato che e’ necessario apportare alcuni miglioramenti relativamente alla sosta dei furgoni, e ci metteremo da subito al lavoro con il Dipartimento Mobilita’ per individuare le soluzioni piu’ idonee”