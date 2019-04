Alfonsi-Caudo-Ciaccheri-Del Bello: domani in piazza per voltare pagina

Roma – Domani, sabato 13 aprile alle 10, presso il Mitreo di Via Mazzacurati 61, a Corviale, si svolgera’ l’iniziativa ‘È tempo di ricostruire. Voltiamo pagina anche a Roma’, promossa dai presidenti del I, II, III e VIII Municipio di Roma: Sabrina Alfonsi, Francesca Del Bello, Giovanni Caudo, Amedeo Ciaccheri.

“Dopo la caduta della terza giunta municipale a guida 5 stelle, questa volta quella nel Municipio XI, la situazione dell’intera amministrazione capitolina e’ sempre piu’ precaria- fanno sapere i quattro presidenti di Municipio di area centrosinistra – Una precarieta’ che ricade quotidianamente sulla vita concreta delle cittadine e dei cittadini della nostra citta’. Dalla gestione rifiuti ai trasporti pubblici al collasso, dalla mancata manutenzione del verde all’ordine pubblico nella citta’, ci troviamo davanti a una Capitale sfibrata da un punto di vista economico e sociale”.

“Le recenti vicende di Torre Maura e Casal Bruciato -proseguono i presidenti di municipio- ci consegnano un’amministrazione in stato confusionale che retrocede davanti alle violenze alimentate da forze neofasciste nel primo caso, mentre nel secondo e’ incapace di far rispettare la legalita’ e il diritto all’abitare in favore di chi, regolare assegnatario di una casa popolare, deve rinunciarci perche’ occupata abusivamente. Bisogna fare in fretta. È tempo di ricostruire per voltare pagina”.