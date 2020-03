Alfonsi a Coia: non si governa con attacchi personali ma con atti

Roma – “L’attacco del Consigliere Coia mostra tutto il suo nervosismo. Per esistere ha bisogno di un nemico: la sottoscritta sembra essere la preferita. Il I Municipio non ha rilasciato nessuna licenza ‘anomala’, e dico questo senza possibilita’ di essere smentita. Le licenze anomale sono state concesse dal Dipartimento Commercio decenni fa e mai piu’ rilasciate. La determina che Coia pubblica su Facebook dimostra solo un trasferimento di titolarita’, procedura dovuta che eseguono per tutte le categorie i Municipi, tranne che per le rotazioni. Basta leggere la determina n. CA/2686/2019 di agosto per verificare quanto da me dichiarato precedentemente alla stampa. Ribadisco: di intesa con l’Assessorato al commercio capitolino, interverremo per togliere anche questa bancarella, come fatto con tutte le altre. Ho sempre chiesto di semplificare le procedure e le competenze, tutto quello che ha procedimenti spezzati crea polemiche che non fanno bene alla citta’”. Cosi’ la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, in una nota.