Alfonsi: domani verrà presentato concorso Borgo Artigiani Testaccio

Roma – Venerdi’ 24 gennaio, alle ore 17.30 presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre, ex Mattatoio, Aula Musumeci, in Largo Giovanni Battista Marzi, 10, la Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi, con l’Ordine degli Architetti di Roma, presenta alla cittadinanza in sede pubblica il concorso di progettazione promosso dal Municipio riguardo lo spazio pubblico di Testaccio (l’area del cosiddetto borghetto degli artigiani, Ndr).

Ad illustrare il progetto, il Direttore Tecnico del Municipio Roma I Centro, Arch. Chiara Cuccaro. “Dopo aver presentato il bando per il concorso di progettazione alla stampa- dichiara la presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi- nella sede dell’Ordine degli architetti di Roma, desideriamo coinvolgere i cittadini, i residenti e le associazioni del territorio poiche’ riteniamo che la partecipazione sia un elemento essenziale dello sviluppo armonioso dei luoghi.”

“Questo concorso di progettazione vuole garantire la selezione delle idee progettuali migliori, per un intervento di ricucitura urbana in un distretto che costituisce uno dei cuori della citta’, tra il quartiere Testaccio e le aree archeologiche di Monte dei Cocci e della Piramide Cestia”. “Ci siamo opposti- conclude- agli sgomberi previsti per l’area di Via Caselli, proprio perche’ crediamo che con una progettazione partecipata e condivisa sia possibile rigenerare e riqualificare il territorio, senza snaturarlo, coinvolgendo i cittadini e preservando le funzioni che nel tempo alcuni luoghi hanno sviluppato”.