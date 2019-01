Alfonsi: importante perpetrare memoria ogni giorno

Roma – “Io ho la fortuna di avere delle pietre d’inciampo sotto il mio portone. Quando qualcuno ‘inciampa’ in queste pietre e’ costretto a fermarsi. Questo vuol dire che all’interno della nostra vita quotidiana ci soffermiamo a pensare. Inoltre le pietre sono anche un modo per insegnare alle giovani generazioni”.

“È importante che la memoria non venga esercitata solo in alcuni momenti o commemorazioni ma tutti i giorni, camminando tra le strade dei rioni della nostra citta’”. Cosi’ la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione della cerimonia della ricollocazione di 20 pietre d’inciampo in via Madonna dei Monti.