Roma – “Siamo vicini ai circoli PD di Ponte Milvio, Balduina e Monte Mario che questa notte hanno subito attacchi squadristi – con danneggiamenti e affissione di striscioni denigratori – rivendicati da Magnitudo Italia, una sigla finora sconosciuta nella galassia delle formazioni di ispirazione neofascista della capitale.

Gli stessi striscioni offensivi che questa mattina sono stati trovati affissi fuori della sede del Municipio I di Circonvallazione Trionfale.

Il Partito Democratico in una fase molto delicata per il paese, ha avuto il coraggio di metterci la faccia per cercare di porre rimedio a un anno di malgoverno, il che evidentemente dà fastidio a chi su quel malgoverno vuole lucrarci politicamente. Questi attacchi non solo non ci fermeranno ma ci faranno raddoppiare gli sforzi in difesa dei diritti e della democrazia.

Così in una nota stampa la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, la Consigliera regionale Marta Leonori e il Consigliere capitolino Marco Palumbo.