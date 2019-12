Alfonsi: Municipio I al fianco ‘Officina Guido Aggiustagiocattoli’

Roma – “Mercoledi’ 11 dicembre alle ore 11 in via Puglie 161, presso l’Ic Regina Elena, verra’ inaugurata l’Officina di Guido Aggiustagiocattoli, dove sono stati raccolti centinaia di giochi da donare ai bambini in difficolta’ della citta’. ‘Natale non sara’ Natale, senza regali!’. Questo l’inizio di un libro bellissimo, Piccole Donne, di Luisa May Alcott.

Un pensiero che vale per tanti bambini, soprattutto per quelli che vivono in condizioni piu’ difficili. Per questo come Municipio Roma I Centro abbiamo scelto di promuovere il progetto dell’associazione Salvamamme con Mamma Roma e i suoi figli migliori: mercoledi’ 11 dicembre alle ore 11 in via Puglie 161 inauguriamo l’Officina di Guido Aggiustagiocattoli, con i giochi donati da tante persone in un locale messo a disposizione dall’Ic Regina Elena e dal Municipio!

Al termine, l’evento si spostera’ in via Puglie, chiusa al traffico per l’occasione dove si potra’ ammirare l’icona della manifestazione, ‘l’albero gigante della condivisione delle speranze e dei desideri’, un grandissimo Albero di Natale lungo 25 metri composto da centinaia di riquadri in carta riciclata con tantissime palle natalizie in cartone e decorato da alunni e insegnanti dell’Istituto Regina Elena!

Un bel progetto, che come Municipio abbiamo sostenuto perche’ crediamo nella sinergia tra istituzioni, associazioni e territorio: da questa collaborazione nasce un momento bello, che porta felicita’ a tanti bambini”. Cosi’ la presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi.