Alfonsi: non torniamo indietro su centri estivi

Roma – “Sui centri estivi non voglio fare e raccogliere polemiche: da mamma, donna e amministratrice questo e’ un punto sul quale non torniamo indietro e speriamo che tutti ci diano una mano invece di attaccarci inutilmente. Abbiamo bisogno che il Campidoglio ci dia una mano, insieme alla Regione, per i fondi, dovendo garantire un rapporto operatore bambi piu’ basso del solito”. Cosi’ il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, in un videocontributo realizzato in esclusiva per l’agenzia Dire.

“In questi sette anni di governo del I Municipio- ha aggiunto Alfonsi- abbiamo sempre messo al primo posto i bambini e i loro diritti. Per questo abbiamo sempre realizzato i centri estivi, per garantire loro una socializzazione al di fuori delle scuole. Quest’anno tutto questo serve maggiormente perche’ aver tenuto i bambini e le bambine chiusi per 60 giorni dentro casa ha tolto loro un grande momento di socializzazione e di crescita. In piu’ abbiamo le famiglie in grave difficolta’. Per questo motivo arriva la scelta di fare assolutamente, in sicurezza e all’interno delle possibilita’ che ci dara’ il Governo, i centri ricreativi estivi all’aperto”.