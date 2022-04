Alfonsi: nostra presenza a Vinitaly importante per sviluppo settore

Roma – “La nostra presenza come Roma Capitale alla 54ma edizione di Vinitaly, vuole essere un segnale importante di attenzione nei confronti dei 58 produttori di Roma e Lazio con cui lavoreremo per fare sistema attraverso la nostra food policy.”

“Il settore vitivinicolo è un asse portante sia per lo sviluppo agricolo sia per il settore del turismo della capitale. Abbiamo aderito nuovamente non a caso, dopo 4 anni di assenza, all’Associazione Città del Vino, con l’obiettivo di sostenere e promuovere le eccellenze enologiche e le produzioni dei vigneti urbani ed extraurbani.”

“A questa si aggiunge, tra l’altro, l’adesione all’Associazione Nazionale città dell’Olio, la promozione del primo Festival del Carciofo Romanesco e l’istituzione di un Consiglio del Cibo, tutte azioni che puntano alla valorizzazione e allo sviluppo delle produzioni del più grande comune agricolo d’Europa e a rafforzare la rete dei produttori e del comparto della ristorazione con una ricaduta importante sui settori dell’enogastronomia e dell’enoturismo”. Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.(Agenzia Dire)