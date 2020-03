Alfonsi: a Piazza Vittorio nuova bancarella? Non rimarrà, è anomalia

Roma – “Oggi numerosi cittadini allarmati ci hanno segnalato che questa mattina, sotto i portici di piazza Vittorio, appena liberati, e’ ricomparsa una bancarella. Dalle verifiche che abbiamo immediatamente avviato risulta che si tratta di una postazione cosiddetta ‘anomala’, una di quelle per le quali il regolamento del Commercio su area pubblica voluto dal consigliere Coia prevedeva la possibilita’ di trasformazione in postazioni fisse, previa individuazione di una postazione alternativa”. È quanto riferiscono all’Agenzia Dire la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e l’assessora al Commercio Tatiana Campioni.

“Il I Municipio, gia’ invaso dalla presenza di bancarelle di ogni tipologia- aggiungono- dopo un’istruttoria accurata sulle possibili localizzazioni alternative nel proprio territorio, ha negato la conversione del titolo alla postazione in questione e a numerose altre dello stesso tipo. In questi casi il dipartimento Attivita’ produttive, in conformita’ all’impegno assunto nel corso delle riunioni convocate, avrebbe dovuto assumere un ruolo di coordinamento ed avviare una indagine presso i Municipi limitrofi per individuare i siti alternativi necessari per poter procedere alle conversioni dei titoli. I risultati di questa indagine non sono mai stati ufficialmente comunicati al Municipio, e la procedura sembra essersi fermata, con il risultato che la bancarella oggi e’ di nuovo sotto i portici. Nei prossimi giorni ci occuperemo della questione d’intesa con l’assessorato alle Attivita’ Produttive di Roma Capitale, perche’ quel banco sotto i portici non puo’ rimanere”.