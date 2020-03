Alfonsi: Raggi finalmente dopo nostre segnalazioni apre Coc

Roma – “Le buone pratiche si diffondono. Dopo la lettera scritta insieme agli altri Presidenti del centrosinistra, Caudo, Ciaccheri e Del Bello, finalmente la Sindaca ha aperto le Unita’ di Crisi Locali su alcuni dei punti che avevamo segnalato nella lettera. Bene dunque che abbia attivato le strutture della protezione civile e del volontariato, che abbia assicurato maggiori controlli e un piano coordinato di interventi.”

“Questo ci fa sentire meno soli a fronteggiare l’emergenza, dato che i Municipi svolgono un lavoro di trincea per l’amministrazione, nell’erogazione di servizi essenziali. Una solitudine provata in questi giorni, dopo il primo caso positivo di Covid-19 negli uffici del Municipio Roma I Centro: se avessimo avuto gia’ attivo il COC la gestione dell’emergenza e degli atti dovuti sarebbe stata piu’ semplice. Oggi il Campidoglio ci ha scritto una lettera in cui viene annunciata l’apertura di uno spazio dedicato ai Municipi, per le informazioni.”

“In questo siamo stati pionieri: il nuovo sito del Municipio Roma I Centro, www.primomunicipioroma.com, dedicato all’emergenza covid, cosi’ come i siti degli altri municipi del centrosinistra, hanno aperto la strada ad una nuova forma di dialogo con i cittadini. Con l’occasione chiediamo che venga finalmente aperta la pagina ‘I presidenti informano’, che da due anni e’ ancora in allestimento. In questi giorni difficili, comunicare in modo efficace e diretto e’ essenziale. Attendiamo una convocazione”. Cosi’ la Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi, in una nota.