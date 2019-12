Alfonsi: Raggi non ha citato siti dove realizzare impianti, ovvero unica cosa chiesta

Roma – “Raggi non ha minimamente citato i siti dove realizzare gli impianti, l’unica cosa che le viene chiesta nell’ordinanza”.

“Se lei e la maggioranza ritengono gli impianti non necessari, a differenza di quanto detto da sei cda di Ama da lei nominati, e mi auguro che Zaghis non faccia la stessa fine perche’ lo ha detto anche lui, ci dimostrassero che si puo’ fare in un altro modo: noi non siamo per forza per gli impianti, se voi riuscite a pulire e riciclare senza impianti noi siamo disponibili a vedere questo modello fantastico e meraviglioso, ma vogliamo vederlo”.

Lo ha detto la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, intervenendo in Assemblea capitolina durante la seduta straordinaria sul tema del ciclo dei rifiuti.