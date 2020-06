Alfonsi: Raggi perennemente in ritardo, anche su saluti ultimo giorno

Roma – “Ancora una volta la Giunta Raggi arriva in ritardo: propone, con una nota del 17 giugno, di organizzare nelle scuole dell’infanzia e nei nidi un saluto alla scuola con un solo genitore, entro la fine della scuola dell’infanzia il 30 giugno. Tempi molto stretti, che potrebbero non permettere a tutti i piccini di partecipare. Noi come Municipio I abbiamo gia’ sostenuto tutte le realta’ che hanno voluto organizzare un saluto per l’ultimo giorno di scuola delle elementari.”

“Un rito di passaggio fondamentale per tutti i bambini, a maggior ragione per quelli che passano ad un altro ciclo, ma un momento importante anche per quelli che passano semplicemente alla classe successiva, perche’ tornare a scuola per salutarsi e’ sentirsi parte di una collettivita’, di una comunita’ educante sempre in cammino. Ancora una volta la Giunta Raggi si dimostra non in grado di leggere per tempo le esigenze dei cittadini e dei bambini. Questo non e’ un normale saluto dell’ultimo giorno di scuola, non e’ un normale saluto di fine anno.”

“I bambini, soprattutto i piu’ piccoli, da un giorno all’altro hanno dovuto lasciare la loro scuola senza sapere che non ci sarebbero piu’ tornati fino ad ora. Nei prossimi giorni potranno tornarci, forse, per salutare le maestre e per ritrovare per un attimo i loro spazi, con un coacervo di emozioni forti e contrastanti. La scuola ci deve essere in questo momento difficile e anche la famiglia: uno o due genitori, dando a tutti la possibilita’ di chiudere insieme, sostenendoci, questo anno scolastico anomalo, che piu’ diverso dagli altri non poteva essere”. Cosi’ la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, in una nota.