Alfonsi: ringrazio Casa Donne e tutti attestati solidarietà

Roma – “Mi hanno appena comunicato che le donne della Casa Internazionale delle Donne hanno convocato, per questa sera alle 18 in Via Petroselli 50, un presidio davanti alla sede del primo Municipio, per esprimere solidarieta’ a me e all’intero Municipio. Le ringrazio”.

“Siete tante e tanti che in questi giorni mi avete mandato abbracci virtuali e chiesto come esprimere concretamente la vostra vicinanza. Direi che questo appuntamento puo’ essere l’occasione per farlo. Vi aspetto”. Lo scrive la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, su Facebook.