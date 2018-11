Alfonsi-Santoloce: vicine a Padre Ernesto dopo intimidazioni ricevute

Roma – “Siamo vicine a Padre Ernesto, parroco di Santa Maria Liberatrice per le minacce subite da chi pretendeva un pizzo sulle elemosine raccolte per i piu’ poveri. I tentativi di racket sono sempre orribili ma quando fatte sulla solidarieta’ verso i piu’ poveri diventano davvero insopportabili”.

“Ringraziamo Don Ernesto per il suo quotidiano lavoro sul territorio in favore dei piu’ deboli e per il suo coraggio di denuncia perche’ sono gesti come questi che possono possono rendere la nostra citta’ migliore”. Cosi’ in un comunicato la Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e la Consigliera Claudia Santoloce.