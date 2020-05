Alfonsi-Spinaci: bene Regione Lazio-Avvocati Roma, patrocinio gratuito vittime violenza

Roma – “La firma del Protocollo tra Giunta della Regione Lazio e Ordine degli Avvocati di Roma, per assicurare il patrocinio legale a tutte le donne vittime di violenza che non hanno i mezzi adeguati per difendersi in sede penale e civile, e’ un passo importante per garantire a tutte il diritto ad avere giustizia. Ma soprattutto, e’ un tassello fondamentale per avviare un vero percorso di fuoriuscita dalla subalternita’ e dalla violenza, una presa di coscienza della propria centralita’, un contribuito alla liberta’ delle donne e dei loro figli. Oggi viene rimosso un ostacolo economico. La vera battaglia che dobbiamo continuare a portare avanti e’ una battaglia culturale, che ruota intorno allo strumento piu’ efficace che abbiamo: l’educazione, per insegnare a tutte e tutti fin da piccoli a pensarsi non uguali ma pari, nei diritti, nelle aspirazioni, nelle prospettive”. Cosi’ in una nota Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio Roma I Centro, e Daniela Spinaci, Presidente Commissione Pari Opportunita’ del Municipio Roma I Centro.