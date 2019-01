Alfonsi-Talamanca: chiediamo estensione fasce orarie riscaldamento per scuole

Roma – “Da giorni si susseguono segnalazioni da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Municipio rispetto all’insufficienza del riscaldamento in diverse scuole e nidi. Chiediamo al Campidoglio l’immediata estensione della fascia oraria di accensione anche in vista dell’ulteriore e previsto calo delle temperature dei prossimi giorni”. Questa la dichiarazione della presidente e dell’assessore alla Scuola del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi e Giovanni Figa’-Talamanca.

“Questa mattina- aggiungono Alfonsi e Talamanca- ci e’ giunta l’ultima segnalazione da parte degli studenti del Liceo Plinio che davanti all’ennesimo giorno in cui i riscaldamenti sono insufficienti e malfunzionanti si sono rifiutati di entrare e stanno manifestando. Abbiamo appena inviato una nuova lettera indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici Gatta e al dipartimento Sviluppo infrastrutture e Manutenzione urbana affinche’ dispongano urgentemente l’estensione degli orari di funzionamento e intervengano, laddove necessario, nella manutenzione per risolvere eventuali problemi di malfunzionamento”.

“Questo richiesta- incalzano la presidente e l’assessore del Municipio I- l’abbiamo estesa anche per gli uffici pubblici dove ormai da piu’ di un mese le lavoratrici e i lavoratori del Municipio lavorano in condizioni inaccettabili, spesso non potendo togliersi neanche i cappotti a causa delle rigide temperature interne alle stanze. Da stanotte ci sara’ un preannunciato calo delle temperature che rischia di compromettere ulteriormente la situazione. Non ci sono piu’ scuse il Campidoglio intervenga immediatamente”.