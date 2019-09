Roma – “Siamo soddisfatte dell’incontro avuto ieri con la nuova Assessora al verde del Campidoglio Laura Fiorini in seguito al quale, dopo nostra richiesta, il Dipartimento sta provvedendo al ripristino dell’area ludica di Piazza Dante con il posizionamento di nuovi giochi”. Questa la dichiarazione di Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni rispettivamente Presidente e Assessora all’Ambiente del Municipio Roma I Centro.

“Come ribadito anche con nostra ultima nota all’Assessorato Capitolino in data 13 settembre u.s., c’è la massima disponibilità del nostro Municipio a collaborare con il Campidoglio per migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti alle nostre cittadine e ai nostri cittadini. In questa caso – precisano Alfonsi e Vincenzoni – si concretizzerà con la messa a disposizione del nostro ufficio tecnico, che affiancherà l’Ufficio aree ludiche del Campidoglio, per il posizionamento dei nuovi giochi”.

“Auspichiamo – concludono la Presidente e l’Assessora all’Ambiente del Municipio Roma I Centro – che questo positivo inizio di collaborazione e disponibilità dimostrata dalla neo Assessora Fiorini sia l’inizio di un nuovo corso che metta al primo posto l’interesse e i bisogni dei cittadini”.