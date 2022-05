Alfonsi-Zevi: rinascita Parco Cellulosa con passaggio gestione

Roma – Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti e Tobia Zevi, Assessore al patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, hanno illustrato il passaggio amministrativo e gestionale del Monumento Naturale Parco della Cellulosa dal Dipartimento Patrimonio a quello Ambiente e i progetti di riqualificazione e di valorizzazione che riguarderanno l’area verde e alcuni edifici che insistono nel Parco.

All’evento hanno partecipato Sabrina Giuseppetti, Presidente del Municipio XIII e rappresentanti di Comitati e Associazioni attivi sul territorio. L’area, che si estende per circa 90 ettari, la cui proprietà era in origine dell’Ente nazionale per la Cellulosa, dopo travagliate vicende di gestione, è stata ricompresa all’interno del Monumento Naturale Parco della Cellulosa, istituito dalla Regione Lazio nel 2006.

Attualmente è chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza. Gli interventi previsti per la sua riapertura includono il rifacimento delle recinzioni, la bonifica delle strutture fatiscenti, la riqualificazione del verde e delle alberature per i quali si procederà entro l’estate con una gara d’appalto. Gli investimenti previsti sono di circa 300mila euro.

“Questo passaggio di competenze gestionali concordato con l’Assessore Zevi apre una fase di rinascita di un’area di grande pregio ambientale, agroforestale e paesaggistico, un polmone verde per i quartieri di Casalotti, Selva Candida, Selva Nera e Casal Selce, che versa in condizioni di grave degrado.”

“Per la sua riqualificazione e valorizzazione stiamo avviando un percorso condiviso, che verrà formalizzato attraverso un Patto di Collaborazione, con il Comitato promotore per la salvaguardia e la tutela del Parco della Cellulosa che da tanti anni è impegnato per renderla un luogo di aggregazione e di impegno sociale e culturale. Ecco perché, oltre agli interventi sulla rigenerazione del verde, includeremo quelli di ristrutturazione di alcuni edifici, a cominciare dal Casaletto, storica sede del Comitato”, dichiara l’Assessora Alfonsi.

“Il Patrimonio di Roma Capitale si conferma uno strumento di inclusione sociale, di rigenerazione urbana e di rivalutazione degli spazi verdi. Abbiamo avviato da subito un percorso virtuoso con l’Assessora Alfonsi per restituire alla cittadinanza un’area di grande pregio ambientale, con l’obiettivo di avviare al più presto una riqualificazione complessiva. Il Patrimonio è tornato a disposizione delle romane e dei romani”. Così l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi. (Agenzia Dire)