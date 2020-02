Alonzi-Battaglia: aumentano rette case famiglia

DISABILITÀ. ROMA, ALONZI-BATTAGLIA: AUMENTARE RETTE CASE FAMIGLIA

Roma – “Aumentare le rette delle case famiglia di Roma, investire sui luoghi che accolgono centinaia di persone con disabilita’ o minore eta’ della nostra citta’, non dimenticare il delicato ruolo svolto da tantissimi operatori del settore: e’ quanto approvato oggi con un ordine del giorno in Municipio III. Ordine del giorno a firma del Partito Democratico, condiviso con tutti i gruppi municipali eletti e con il gruppo in Aula Giulio Cesare che lo ha depositato per discuterlo nei prossimi giorni”.

“Siamo liete di aver trovato nell’aula del Municipio di piazza Sempione il primo segnale positivo. Ringraziamo i consiglieri che hanno dato il loro voto favorevole e anche a quelle forze di opposizione che in Municipio III non hanno fatto mancare il loro appoggio, ma anche il coordinamento ‘Case al Plurale’ il cui studio ha permesso di avere dati e riferimenti utili. Roma merita una sensibilita’ diffusa su questi temi e scelte politiche forti. Il Partito democratico c’e'”.

Cosi’ in un comunicato Sara Alonzi, consigliera del Municipio III e presentatrice dell’ordine del giorno, ed Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.