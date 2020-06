Altri dieci cassonetti bruciati, Ama: piromane denunciato ottima cosa

Roma – “Dopo i 34 dell’ultima settimana, altri cassonetti in fiamme anche ieri. Sono stati, infatti, incendiati 10 contenitori per i rifiuti posizionati in alcune strade del VII Municipio: via Anicio Gallo, via Lucio Papirio, viale Appio Claudio e via Caio Cannuleio. Questa volta, pero’, il piromane di turno e’ stato prontamente rintracciato e denunciato dai Carabinieri del locale Comando di Stazione per danneggiamenti a seguito di incendio”. Lo comunica in una nota Ama Spa.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Carabinieri del Comando di Stazione di zona per il pronto intervento, che ha permesso di rintracciare e denunciare il piromane di turno che aveva dato alle fiamme alcune batterie di cassonetti nell’area di Cinecitta’ – sottolinea l’Amministratore Unico di AMA, Stefano Zaghis -. Il fenomeno dei contenitori stradali incendiati e’ un atto criminoso, gravemente dannoso per l’ambiente e la salute dei cittadini. Per questo, estendo il mio ringraziamento anche a tutte le donne e gli uomini delle Forze di Pubblica Sicurezza che sorvegliano il territorio. Il controllo degli spazi pubblici comuni, infatti, puo’ essere un grande deterrente per comportamenti delinquenziali, come quello del piromane denunciato a Cinecitta’, che provocano danni a tutta la collettivita’”.