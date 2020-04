Ama: 180 km di strade sanificate

Roma – “Proseguono a ciclo continuo le operazioni di lavaggio e sanificazione coordinate e svolte da Ama d’intesa con Roma Capitale e in collaborazione con il Servizio Giardini oltre che, dall’altro ieri, anche con la Polizia di Stato. Oggi, in particolare, operatori dell’azienda capitolina, con l’ausilio di autobotti, hanno effettuato interventi mirati di irrorazione con getto a pressione di acqua e additivo igienizzante biologico sulle aree adiacenti le entrate/uscite delle 48 fermate della Metro B e C e su oltre 50 siti frequentati e “sensibili” del X municipio, in particolare le aree di accesso e le strade immediatamente prossime a sedi istituzionali, strutture sanitarie, asl, farmacie. Solo oggi, sono state sanificate circa 180 chilometri di strade”. Cosi’ in un comunicato Ama Spa.