Ama: 200 interventi e rimozione 126 tonnellate ingombranti

Roma – “Prosegue l’azione di contrasto al deprecabile malcostume dell’abbandono abusivo dei rifiuti ingombranti su strada. In concomitanza con l’avvio della “Fase 2″ delle misure di contenimento della diffusione del Covid 19, le squadre dedicate predisposte da Ama hanno rimosso, dal 4 al 14 maggio, complessivamente oltre 126 tonnellate di materiali effettuando circa 200 interventi, in turno diurno e notturno. I dati piu’ recenti, purtroppo, rilevano un incremento del fenomeno che e’ passato dalla media di 6-7 tonnellate al giorno rimosse ad aprile alle 10-12 tonnellate giornaliere del periodo 4/14 maggio”. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A.

“Durante il periodo di lockdown la cittadinanza si e’ comportata in modo responsabile e con ammirevole senso civico- sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis- e per questo amareggia ancora di piu’ rilevare che ci siano ancora degli svuota cantine incivili che deturpano il decoro e che, oltretutto, non e’ facile sanzionare vista l’oggettiva difficolta’ di coglierli in flagranza. Anche in queste settimane cosi impegnative l’azienda, con il fondamentale supporto di Roma Capitale, e’ stata ed e’ costantemente impegnata nel contrastare questi fenomeni, anche attraverso una campagna di comunicazione mirata.”

“Ricordo nuovamente che l’abbandono abusivo di materiali su strada comporta ogni volta un ulteriore aggravio per Ama con costi che, inevitabilmente, ricadono su tutta la collettivita’”. Per tutta la durata dell’emergenza “Covid 19” Ama ha sempre assicurato ai cittadini la possibilita’ di smaltire correttamente e gratuitamente i materiali ingombranti attraverso il servizio il ritiro domiciliare al piano stradale “RIciclacasa”. Con la “Fase 2”, a partire dal 4 maggio, i Centri di Raccolta fissi presenti nei vari quadranti cittadini hanno progressivamente riaperto al pubblico, in orario mattutino e con ingressi contingentati, dopo accurate operazioni di sanificazione e messa in sicurezza delle strutture. Nel ricordare che l’abbandono di materiali su suolo pubblico costituisce una violazione al “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani” sanzionabile con multe fino a 500 euro l’azienda invita a consultare il sito www.amaroma.it per tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti.