Ama: a Ostia sanificati i cassonetti

Roma – “Tutti gli oltre 2.800 cassonetti stradali raggruppati in batterie e presenti sul territorio di Ostia e del X municipio sono stati oggetto di lavaggio e sanificazione nel corso degli ultimi giorni. In particolare, ieri, le operazioni si sono concentrate sui 2 mila contenitori stradali rimanenti, concludendo cosi’ l’articolato programma predisposto da AMA sull’intero territorio cittadino. L’azienda ha diffuso per scelta i dati di consuntivo della sola prima tranche di sanificazioni previste (quella mirata alle batterie di contenitori stradali) pur avendo gia’ iniziato, in sordina, la seconda tranche concernente il lavaggio approfondito delle strade, a partire dalle consolari.”

“D’intesa e in raccordo con Roma Capitale, le operazioni con le autobotti di AMA proseguiranno la loro azione sulla base di un articolato programma di lavaggio, dando la priorita’ alle principali direttrici viarie e alle vie su cui insistono asl, farmacie e strutture sanitarie. Anche in questo secondo caso, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e rendere il piu’ veloci possibili le attivita’ territoriali in corso, si agira’ passando da un municipio all’altro. Tali operazioni, ovviamente, riguarderanno nei prossimi giorni anche il territorio di Ostia e di tutto il X municipio, interessando circa 40 strade dello stesso su cui insistono siti frequentati e ‘sensibili'”. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota, in riferimento a notizie stampa odierne.