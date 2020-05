Roma – A Roma dopo l’incubatrice trovata e rimossa in via Giambattista Gaulli in zona Vigna Murata (municipio VIII), un nuovo e pericoloso oggetto ingombrante, in questo caso un’affettatrice professionale per salumi, deturpava questa mattina il suolo pubblico davanti a una postazione di cassonetti stradali, in perfette condizioni di decoro, in via Baldo degli Ubaldi (municipio XIII). A fotografare questo rifiuto singolare, che rientra nella gamma delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono stati i tecnici Ama che monitorano ogni giorno il territorio. L’insolito ‘ingombrante’ e’ stato subito inserito nel prossimo itinerario delle squadre che battono a tappeto tutti i Municipi per rimuovere i materiali scaricati illegalmente su strada.

“Un’affettatrice abbandonata in strada, vicino ai cassonetti ai quali di solito si avvicinano i cittadini per conferire i rifiuti, non e’ solo uno scempio per l’ambiente e il decoro, ma denota anche un gesto doppiamente sconsiderato perche’ un oggetto simile, dotato di lama, puo’ provocare anche delle ferite a coloro che dovessero accostarsi inavvertitamente, per esempio anziani o bambini. Per porre rimedio a comportamenti inaccettabili e incivili come quest’ultimo- dichiara l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis- in poco piu’ di quattro mesi, da gennaio scorso a meta’ maggio, abbiamo dovuto spendere oltre 870mila euro: un importo che avremmo invece potuto destinare ad altri servizi sul territorio”.