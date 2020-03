Ama ai Sindacati: misure tutela lavoratori già attivate

Roma – Ama ha attivato per tempo tutte le misure possibili di protezione e tutela dei propri lavoratori, che sono chiamati a svolgere un servizio di pubblica utilita’ indispensabile per la collettivita’ anche in questo periodo particolarmente delicato. L’articolato piano di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori, che e’ stato peraltro illustrato dall’azienda alle rappresentanze sindacali negli incontri svolti questa e la scorsa settimana, e’ perfettamente in linea con quanto stabilito dai 3 DCPM succedutisi nelle ultime 96 ore, incluso l’ultimo di ieri, relativamente alle parti – articolo 1, comma 7 lettera D e comma 8 – che riguardano l’azienda. Cosi’ Ama in una nota, rispondendo alle dichiarazioni dei sindacati.

Tra le misure che sono state gia’ adottate attraverso appositi e specifici Ordini e Comunicazioni di Servizio- continua AMA nella nota- la sanificazione dei mezzi pesanti; lo scaglionamento e adeguamento dei turni in entrata e in uscita dalle sedi operative; la dotazione per igienizzare, a cura degli stessi operatori, le parti sensibili interne dei mezzi ad attacco e a fine turno. Anche con l’attuale assetto organizzativo, opportunamente adeguato alla complessita’ del periodo e volto alla massima tutela dei lavoratori, l’azienda si pone doverosamente l’obiettivo di garantire servizi di igiene urbana efficienti su tutto il territorio.

La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente- conclude il comunicato- invita tutti, con senso di responsabilita’, a fare la propria parte per garantire la massima coesione e collaborazione nell’affrontare questa situazione straordinaria. Ama, da parte sua, e’ impegnata ininterrottamente per adeguare le misure di protezione all’evolversi della situazione e mai come in questo frangente e’ impegnata per mettere in campo le risorse necessarie nell’esclusivo interesse dei lavoratori e della collettivita’.