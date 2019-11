AMA: arrivano 60 nuovi compattatori

Obiettivo dello sforzo economico è una raccolta più efficiente

Roma – Ama rende noto in un comunicato che 60 nuovi compattatori, pari ad un terzo del numero oggi presente, arriveranno in vari scaglioni entro il primo trimestre del 2020.

La nota di Ama

“Gia’ il prossimo mese, grazie allo sblocco delle consegne effettuato dal nuovo Amministratore Unico di Ama S.p.A., entreranno in servizio 25 nuovi compattatori, con ulteriori 35 in arrivo entro il primo trimestre 2020, per un totale di 60 mezzi: circa un terzo in piu’ della flotta pesante attualmente a disposizione. Questi nuovi mezzi garantiranno servizi di raccolta ancora piu’ efficienti”.

“La municipalizzata capitolina per l’ambiente- spiega la nota- e’ fortemente impegnata in azioni di ottimizzazione della manutenzione interna ed esterna della propria flotta. Questa attivita’ mirata ha gia’ permesso di incrementare del 3% rispetto al 2018 la disponibilita’ media delle principali categorie di mezzi leggeri e pesanti, che nel 2019 ha oscillato tra il 62% e il 64%, con l’obiettivo di arrivare nel piu’ breve tempo possibile, anche con i nuovi investimenti, al 70%, soglia media definita per assicurare un servizio ancora piu’ efficace e puntuale”.

“La pianificazione dei servizi sul territorio- conclude la nota- pone la massima attenzione allo svuotamento dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata (blu per contenitori in plastica e metallo; bianchi per carta e cartone; campane verdi per il vetro), che sono prioritari sia per i ricavi che sviluppano per il conto economico dell’azienda sia per i benefici ambientali che determina per tutti i cittadini romani”.