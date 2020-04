Ama: attenzione a truffe, raccolta mai dentro appartamenti

Roma – Gli operatori ecologici (veri) non entrano mai dentro le abitazioni private e nessun incaricato dell’azienda capitolina ha avuto disposizioni di contattare gli utenti a tale scopo. Lo comunica AMA Spa in una nota a seguito di segnalazioni, giunte alla stessa municipalizzata, di telefonate da parte di ignoti che si spacciano per dipendenti dell’azienda e offrono il ritiro dei rifiuti all’interno degli appartamenti.

Anche nei quadranti cittadini nei quali e’ attivo il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, le modalita’ di ritiro dei rifiuti sono rimaste le stesse di prima: e’ il cittadino a dover conferire i rifiuti fuori e ad esporre sacchi e/o contenitori, nei giorni ed orari previsti dai calendari di ogni zona; per tutte le informazioni, si puo’ consultare il sito www.amaroma.it. L’azienda mette in guardia da simili incresciose evenienze ed invita in particolare le persone anziane o che vivono sole a diffidare.

“Spiace constatare che anche in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo – dichiara l’Amministratore di AMA Spa, Stefano Zaghis – ci sia chi tenti di truffare altri cittadini spacciandosi per esecutore di un servizio di prossimita’ e facendo leva sull’obbligo di rimanere il piu’ possibile in casa a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19. Invito chiunque fosse contattato da qualcuno che si presenta a nome di AMA e tenta di introdursi nel domicilio privato a denunciare immediatamente il fatto alle autorita’ di pubblica sicurezza competenti”.