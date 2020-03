Ama: attività personale rimodulata

Roma – In attuazione di quanto disposto dagli ultimi DPCM per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, Ama ha disposto, a partire da oggi, la rimodulazione di alcune attivita’ operative del proprio personale sul territorio, al fine di garantire sempre i servizi essenziali per i cittadini. In particolare, in tutte le aree della citta’ servite dalla raccolta differenziata dei rifiuti ‘porta a porta’, tenuto conto anche delle regole comportamentali attive in questo momento e al fine di tutelare sia gli operatori sia gli utenti, il prelievo delle frazioni secche, ossia carta, plastica e metalli, rifiuto urbano residuo (indifferenziato) verra’ svolto esclusivamente una volta a settimana per ciascuna frazione. Rimarranno invece invariati i calendari di raccolta della frazione umida, ossia i rifiuti organici, che saranno prelevati a domicilio 3 volte a settimana. Inoltre, alcuni servizi base di presidio delle aree territoriali saranno d’ora in avanti effettuati con l’impiego di un solo operatore.