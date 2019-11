Ama: avviata manutenzione per tritovagliatore mobile

Roma – Il tritovagliatore mobile per il trattamento dei materiali indifferenziati ubicato presso lo stabilimento Ama. Romagnoli è attualmente oggetto di operazioni di manutenzione partite dallo scorso 2 novembre. Questi interventi riguardano l’ottimizzazione di alcune componenti tra cui i sistemi di aspirazione, e sono stati predisposti in accordo e coordinamento con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’avvio delle operazioni di manutenzione è stato possibile non appena terminate le note difficolta negli sbocchi di trattamento dei materiali indifferenziati presso impianti terzi.