Ama, Bonfigli: sciopero ritirato con scambio su Cassa Integrazione

Roma – “A seguito di continui solleciti da parte di tutte le organizzazioni sindacali, degli Rlssa, di tutte le persone di buon senso che hanno come priorita’ assoluta la salute, ieri, oggi e domani quando tutto sara’ finito, l’azienda procedera’ con ordini di servizio e comunicazioni di servizio”. Cosi’ in una nota, il coordinatore regionale del Lazio Uiltrasporti, Alessandro Bonfigli. “Questi riguarderanno: procedure differenziate per figura professionale, informativa sull’utilizzo delle mascherine (soprattutto arrivo sul posto di lavoro con mascherina gia’ indossata, comunicazione su Dpi validi con scheda prodotta da MC e RSPP). A breve riapertura docce contingentata, una ogni 3, con il rispetto delle distanze anti-contagio Covid 19, invito ad usarla solo in caso di lavori insudicianti; Concentrare tutta la forza lavoro del decoro su sanificazione di mezzi e ambienti di lavoro, individuare almeno un lavoratore per turno da adibire a igienizzazione e se possibile a sanificazione di mezzi e ambienti di lavoro, formazione rapida e fornitura di vaporizzatori; Ritiro dei detergenti con 18% di base idroalcolica, fornitura solo di prodotti con almeno il 70% di base idroalcolica o a base di cloro; Ritiro dell’anticipo dell’apertura di Tari e Cdr, ripristino della scadenza del 3 maggio; Ritiro di tutti i provvedimenti disciplinari scaturiti da controversie sull’uso dei dpi. E ancora, “convocazione entro la settimana prossima dei tavoli tecnici su: riorganizzazione dei servizi per ridurre il ricorso all’Rmm; riduzione del lavoro domenicale per i baricentrati e alle indennita’ Cra- Covid- rsl- notturno (raggiungimento sede lavoro) e delle indennita’ notturna saranno spostate in appositi tavoli sindacali; Centri di Raccolta e gestione turni” “Se lo scambio sullo sciopero e’ stato la cassa integrazione per i lavoratori di Ama, siamo al piu’ grande baratto mai visto nella storia delle relazioni industriali. Non ci sara’ il nostro silenzio”.